Milonga La Finisterra Châteauneuf-du-Faou
Milonga La Finisterra Châteauneuf-du-Faou dimanche 19 avril 2026.
Milonga La Finisterra
Le Vent des îles Châteauneuf-du-Faou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 15:00:00
fin : 2026-04-19 20:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Milonga La Finisterra le 19 avril 2026 de 15h à 20h avec DJ Santos
> au Vent des îles à Châteauneuf-du-Faou
06 22 31 86 17 .
Le Vent des îles Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 6 22 31 86 17
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English : Milonga La Finisterra
L’événement Milonga La Finisterra Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-03-13 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou