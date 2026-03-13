Milonga La Finisterra

Le Vent des îles Châteauneuf-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 15:00:00

fin : 2026-04-19 20:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Milonga La Finisterra le 19 avril 2026 de 15h à 20h avec DJ Santos

> au Vent des îles à Châteauneuf-du-Faou

06 22 31 86 17 .

Le Vent des îles Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 6 22 31 86 17

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English : Milonga La Finisterra

L’événement Milonga La Finisterra Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-03-13 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou