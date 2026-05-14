Milongas de la Primavera Sport Bretagne Dinard
Milongas de la Primavera Sport Bretagne Dinard dimanche 17 mai 2026.
Dinard
Milongas de la Primavera
Sport Bretagne 24 Rue des Marettes Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 14:00:00
fin : 2026-05-17 20:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Les 16 et 17 mai 2026, l’association Dinard en Tango organise les Milongas de la Primavera au Campus Sport Bretagne, 37 boulevard Albert Lacroix à Dinard..
Dj Gaëlle de Laval
Dj Caroline de Dinard
Djs El Doble de Rennes
Boissons soft offertes.
Grand parking gratuit à 200m 18 rue des Marettes.
Réservation https://www.helloasso.com/associations/dinard-en-tango/evenements/milongas-de-la-primavera-a-dinard .
Sport Bretagne 24 Rue des Marettes Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 62 15 71 09
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English :
L’événement Milongas de la Primavera Dinard a été mis à jour le 2026-05-12 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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