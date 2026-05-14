Milongas de la Primavera Sport Bretagne Dinard

Dinard

Milongas de la Primavera

Sport Bretagne 24 Rue des Marettes Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 14:00:00

fin : 2026-05-17 20:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Les 16 et 17 mai 2026, l’association Dinard en Tango organise les Milongas de la Primavera au Campus Sport Bretagne, 37 boulevard Albert Lacroix à Dinard..

Dj Gaëlle de Laval

Dj Caroline de Dinard

Djs El Doble de Rennes

Boissons soft offertes.

Grand parking gratuit à 200m 18 rue des Marettes.

Réservation https://www.helloasso.com/associations/dinard-en-tango/evenements/milongas-de-la-primavera-a-dinard .

Sport Bretagne 24 Rue des Marettes Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 62 15 71 09

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English :

L’événement Milongas de la Primavera Dinard a été mis à jour le 2026-05-12 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme