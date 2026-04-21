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Milpas Sorgeais Boucle de Ogre Savignac-les-Églises

Milpas Sorgeais Boucle de Ogre Savignac-les-Églises

Milpas Sorgeais Boucle de Ogre Savignac-les-Églises mardi 5 mai 2026.

Adresse : Parking du Hangar à Hache

Ville : 24420 Savignac-les-Églises

Département : Dordogne

Début : mardi 5 mai 2026

Fin : mardi 5 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Savignac-les-Églises

Milpas Sorgeais Boucle de Ogre

Parking du Hangar à Hache Savignac-les-Églises Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 09:00:00
fin : 2026-05-05

Date(s) :
2026-05-05

Envie de grand air et de convivialité Milpas Sorgeais club de randonnée pédestre est fait pour vous.
Venez pratiquer et partager l’intérêt de la randonnée avec les membres du club, méditer dans la nature, se vider la tête, se ressourcer ou juste se perdre dans une immensité de verdure ou de roches, il n’y a pas mieux !
Tout est organisé par nos animateurs certifiés, vous n’avez plus qu’à vous chausser et randonner.
Mais c’est aussi un sport de partage, de rencontres et d’échanges où la dimension sociale prend tout son sens.
Mardis matin randos 10/11km
Jeudis matin en été randos douces
Samedis randos 12/15km suivies d’un pique-nique si la météo le permet.
Les 1éres sorties sont gratuites. Licence FFR 40€.
Renseignements ; Nicole Robert Présidente 06 79 84 92 38.
milpas.sorgeais@laposte.fr   .

Parking du Hangar à Hache Savignac-les-Églises 24420 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 84 92 38 

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English : Milpas Sorgeais Boucle de Ogre

L’événement Milpas Sorgeais Boucle de Ogre Savignac-les-Églises a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux

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