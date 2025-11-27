MIMAA – LE MAKEDA Marseille

TOURNOI IMPROVISATION – TOURNOI IMPROVISATION – LA COMIC Début : 2026-01-15 à 21:00. Tarif : – euros.

Fière de ses racines GIFLE, la Troupe du COMIC (Le Collectif d’Organisation de Matchs d’Improvisation et de Cabarets) vous invite à découvrir la première saison du tournoi d’improvisation 2026 ! Rendez-vous au Théâtre à l’Ouest de Rouen pour une série de spectacles hauts en couleur, où les équipes des Bleus, des Oranges et des Verts s’affronteront avec un seul objectif : vous divertir ! Entre personnages délirants et histoires rocambolesques, chaque match sera une expérience unique. Les équipes donneront tout pour atteindre la grande finale de la saison, mais c’est vous, le public, qui déciderez de leur destin ! Jusqu’en mai 2026, venez vivre des soirées d’impro inoubliables, pleines de rires, de surprises et d’énergie pure. Rien n’est écrit à l’avance : tout se crée sous vos yeux ébahis ! Alors ne perdez pas une seconde : réservez vos places et venez partager une soirée de folie avec nous ! La COMIC, ça pique ! 3… 2… 1… Impro !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE A L’OUEST 26 QUAI GASTON BOULET 76000 Rouen 76