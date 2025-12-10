Mimaa Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Mimaa

Jeudi 2 avril 2026 à partir de 20h. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 18 – 18 – 20 EUR

Début : 2026-04-02 20:00:00

Bienvenue à Mimaa, la chanteuse d’origine espagnole et sicilienne, au Makeda !

Chez Mimaa, la performance est centrale. Adolescente, elle se passionne pour les comédies musicales, admirant les orchestres, les danseurs, et les interprètes comme Liza Minnelli ou Barbra Streisand. À 17 ans, elle quitte l’Occitanie pour Paris, où elle accumule les expériences danseuse sur des plateaux télé, doublure dans Le Magicien d’Oz, chanteuse sur des BO de films. Douée et déterminée, sa carrière prend un tournant il y a six ans lorsqu’elle rencontre le beatmaker El Speaker, son premier binôme.



Cette chanteuse d’origine espagnole et sicilienne peaufine son style et goûte au succès avec Gypsy , son premier tube mêlant trap, pop, musiques traditionnelles espagnoles et culture gitane du Sud de la France.



Tout change alors pour Mimaa elle signe avec Warner Chapell, sort son premier EP Amore , et se produit sur scène grâce à UniT (à la Boule Noire, au Badaboum, aux Vieilles Charrues, à Garorock). Elle s’investit en studio, intégrant la cartomancie dans son travail chaque titre de l’EP est lié à une carte de tarot. Pour elle, c’est l’occasion de créer une pop plus introspective et fidèle à ses sentiments. Mimaa a sorti deux EP “Amore” et “Soleil” sur lesquels elle a collaboré avec El Speaker, Mike Bangerz, Alchimeek, MKL et Chico & The Gypsies sur “Rumba”, capturant l’essence populaire et entraînante de Soleil . En avril 2024, Mimaa signe avec le label Parlophone, Warner Music France, où elle sortira son prochain single Fille du sud (Lambada) le 31 mai 2024, suivi de son EP en octobre. .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur info@lemakeda.com

English :

Welcome Spanish-Sicilian singer Mimaa to Makeda!

