Mime cirque Éveil Sélestat

Mime cirque Éveil

Quai de l’Ill Sélestat Bas-Rhin

Début : Jeudi 2026-03-26 20:30:00

fin : 2026-03-26 21:45:00

Date(s) :

2026-03-26

Éveil vous emmène dans un monde magique qui évoque un rêve plein d’humour…Dès 8 ans

S’éveiller avec un sourire amusant sur le visage plutôt qu’avec une sonnerie de réveil, tandis que nos rêves colorient le monde grisâtre… Dans ce spectacle sans paroles, nul besoin d’oreiller pour faire de la magie et, s’il fait trop noir, il suffit d’illuminer le ciel avec des étoiles que l’on dessine avec les doigts…

Éveil a rencontré une reconnaissance significative en Hongrie et à l’international. La compagnie a notamment reçu une nomination au prix Offset. Avec humour et poésie, les deux acteurs et circassiens explorent la dualité du corps humain entre lâcheté et courage, anxiété et affection. Alternant mimes, clown et acrobaties, ils vous emmènent à la recherche de vous-même.

Dès 8 ans. .

Quai de l’Ill Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 45 45 tanzmatten@ville-selestat.fr

English :

Éveil takes you into a magical world that evokes a humorous dream…From age 8

