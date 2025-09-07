Mimi Bonite Saison Culturelle Bédée Bédée

Bédée Ille-et-Vilaine

Début : 2026-04-08 15:00:00

fin : 2026-04-08

2026-04-08

Dans le cadre de la saison culturelle de Bédée, LaCoustik accueillera le spectacle « Mimi Bonite » le mercredi 8 avril à 11h puis à 15h.

Mimi Bonite raconte le voyage initiatique d’une poissonne polissonne.

Dans l’océan, ce que préfère Mimi, c’est jouer à cache cache avec son copain

Bonbon Boniton mais une grande vague va les éloigner et les séparer.

Comment Mimi va t’elle parvenir à retrouver son ami Bonbon ?

Sara, comédienne et chanteuse, accompagnée de Björn, pianiste, vont nous faire découvrir une Mimi Bonite courageuse qui apprendra à dépasser ses peurs et à découvrir les autres poissons de l’océan.

Gratuit. Sur réservation. .

Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 03 04

