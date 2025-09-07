Mimi Bonite Saison Culturelle Bédée Bédée
Bédée Ille-et-Vilaine
Début : 2026-04-08 15:00:00
fin : 2026-04-08
2026-04-08
Dans le cadre de la saison culturelle de Bédée, LaCoustik accueillera le spectacle « Mimi Bonite » le mercredi 8 avril à 11h puis à 15h.
Mimi Bonite raconte le voyage initiatique d’une poissonne polissonne.
Dans l’océan, ce que préfère Mimi, c’est jouer à cache cache avec son copain
Bonbon Boniton mais une grande vague va les éloigner et les séparer.
Comment Mimi va t’elle parvenir à retrouver son ami Bonbon ?
Sara, comédienne et chanteuse, accompagnée de Björn, pianiste, vont nous faire découvrir une Mimi Bonite courageuse qui apprendra à dépasser ses peurs et à découvrir les autres poissons de l’océan.
Gratuit. Sur réservation. .
Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 03 04
