MIMILIT PART EN VOYAGE Belgeard Bibliothèque de Belgeard Belgeard

MIMILIT PART EN VOYAGE
Bibliothèque de Belgeard
Belgeard
samedi 31 janvier 2026.
Bibliothèque de Belgeard
30 rue du Muguet
Belgeard
Mayenne
31 janvier 2026, 10:30:00
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Histoires et comptines pour les petits de 0 à 6 ans.
Histoires, chansons, comptines et jeux de doigts, pour le plaisir des petits de 0 à 6 ans et de leur famille. En partenariat avec le Conservatoire.
Inscription conseillée. .
English :
Stories and nursery rhymes for children aged 0 to 6.
