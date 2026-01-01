MIMILIT PART EN VOYAGE Lassay-les-Châteaux rue du couvent Lassay-les-Châteaux
Début : 2026-01-17 10:00:00
fin : 2026-01-20
Histoires et comptines pour les petits de 0 à 6 ans.
Histoires, chansons, comptines et jeux de doigts, pour le plaisir des petits de 0 à 6 ans et de leur famille. En partenariat avec le Conservatoire.
Inscription conseillée. .
rue du couvent Médiathèque de Lassay-les-Châteaux Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 04 33
English :
Stories and nursery rhymes for children aged 0 to 6.
