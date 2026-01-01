MIMILIT PART EN VOYAGE Lassay-les-Châteaux rue du couvent Lassay-les-Châteaux

MIMILIT PART EN VOYAGE Lassay-les-Châteaux

rue du couvent Médiathèque de Lassay-les-Châteaux Lassay-les-Châteaux Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 10:00:00

fin : 2026-01-20

Date(s) :

2026-01-17 2026-01-20

Histoires et comptines pour les petits de 0 à 6 ans.

Histoires, chansons, comptines et jeux de doigts, pour le plaisir des petits de 0 à 6 ans et de leur famille. En partenariat avec le Conservatoire.

Inscription conseillée. .

rue du couvent Médiathèque de Lassay-les-Châteaux Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 04 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Stories and nursery rhymes for children aged 0 to 6.

L’événement MIMILIT PART EN VOYAGE Lassay-les-Châteaux Lassay-les-Châteaux a été mis à jour le 2025-12-31 par Office de Tourisme Mayenne Co