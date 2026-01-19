MIMILIT PART EN VOYAGE Martigné-sur-Mayenne Bibliothèque Martigné-sur-Mayenne
MIMILIT PART EN VOYAGE Martigné-sur-Mayenne Bibliothèque Martigné-sur-Mayenne mercredi 18 mars 2026.
MIMILIT PART EN VOYAGE Martigné-sur-Mayenne
Bibliothèque 5 rue Véga Martigné-sur-Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18 10:30:00
fin : 2026-03-18
Date(s) :
2026-03-18
Séances lecture jeune public.
Histoires, chansons, comptines et jeux de doigts, pour le plaisir des petits de 0 à 6 ans et de leur famille.
Avec le conservatoire de Mayenne Communauté
Gratuit
Renseignements et inscriptions au 02 43 11 19 81 .
Bibliothèque 5 rue Véga Martigné-sur-Mayenne 53470 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 81 reseaudesbibliotheques@mayennecommunaute.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Reading sessions for young audiences.
L’événement MIMILIT PART EN VOYAGE Martigné-sur-Mayenne Martigné-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme Mayenne Co