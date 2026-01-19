MIMILIT PART EN VOYAGE Martigné-sur-Mayenne Bibliothèque Martigné-sur-Mayenne

MIMILIT PART EN VOYAGE Martigné-sur-Mayenne

Bibliothèque 5 rue Véga Martigné-sur-Mayenne

2026-03-18 10:30:00

fin : 2026-03-18

2026-03-18

Séances lecture jeune public.

Histoires, chansons, comptines et jeux de doigts, pour le plaisir des petits de 0 à 6 ans et de leur famille.

Avec le conservatoire de Mayenne Communauté

Gratuit

Renseignements et inscriptions au 02 43 11 19 81 .

Bibliothèque 5 rue Véga Martigné-sur-Mayenne 53470 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 81 reseaudesbibliotheques@mayennecommunaute.fr

Reading sessions for young audiences.

