MIMILIT PART EN VOYAGE Mayenne

Médiathèque Mayenne 396 rue Volney Mayenne Mayenne

Début : 2026-01-14 10:30:00

fin : 2026-01-14

2026-01-14 2026-01-24

Histoires, chansons pour les 0 6 ans.

Histoires, chansons, comptines, jeux de doigts, pour le plaisir des petits de 0 à 6 ans et de leur famille. En partenariat avec le Conservatoire. Inscription conseillée. .

Médiathèque Mayenne 396 rue Volney Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 71

English :

Stories and songs for 0-6 year olds.

