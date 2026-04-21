Mimizan d’hier à aujourd’hui Aureilhan
Mimizan d’hier à aujourd’hui Aureilhan lundi 4 mai 2026.
Aureilhan
Mimizan d’hier à aujourd’hui
Salle Loelia, route du bourg Aureilhan Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04 17:00:00
fin : 2026-05-04 20:00:00
Date(s) :
2026-05-04
Voyage dans le temps à travers une ballade visuelle sur grand écran consacrée à Mimizan d’hier à aujourd’hui avec un petit détour par Aureilhan.
Cette animation est présentée par Hervé Foglia et il mettra votre sens de l’observation à l’épreuve avec un quizz ludique. .
Salle Loelia, route du bourg Aureilhan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 40 59 19 aqva.aureilhan@gmail.com
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English : Mimizan d’hier à aujourd’hui
L’événement Mimizan d’hier à aujourd’hui Aureilhan a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Mimizan
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