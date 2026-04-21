Aureilhan

Mimizan d’hier à aujourd’hui

Salle Loelia, route du bourg Aureilhan Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-04 17:00:00

fin : 2026-05-04 20:00:00

Date(s) :

2026-05-04

Voyage dans le temps à travers une ballade visuelle sur grand écran consacrée à Mimizan d’hier à aujourd’hui avec un petit détour par Aureilhan.

Cette animation est présentée par Hervé Foglia et il mettra votre sens de l’observation à l’épreuve avec un quizz ludique. .

Salle Loelia, route du bourg Aureilhan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 40 59 19 aqva.aureilhan@gmail.com

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English : Mimizan d’hier à aujourd’hui

L’événement Mimizan d’hier à aujourd’hui Aureilhan a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Mimizan