MIMOS À MESURE HANDLE WITH CARE – Périgueux 2 juillet 2025 20:30

Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-07-02 20:30:00

fin : 2025-07-02 21:00:00

2025-07-02

ACCOMPANY ME | France

À Mesure Handle with care évoque les forces et les fragilités d’une relation à deux. À travers le langage de la roue Cyr, deux femmes offrent un regard sur leur espace intime, leur quotidien, en s’armant de patience et en se jouant du temps qui passe. Il y a une roue, il y a une cuisine, il y a des œufs. Et il y a elles, sensibles, vraies, engagées. Au risque de l’amour, elles portent sur scène une histoire réconfortante, à la recherche d’un rythme qui les mène l’une à l’autre. .

Square Jean Jaures

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

