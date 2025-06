MIMOS DON’T DO IT – Périgueux 2 juillet 2025 20:30

Dordogne

MIMOS DON’T DO IT Place de la Clautre Périgueux Dordogne

Gratuit

Début : 2025-07-02 20:30:00

fin : 2025-07-02 21:10:00

2025-07-02

COMPAGNIE ARENTHAN | France & Suède

Don’t Do It est une satire percutante qui s’attaque, avec humour et une bonne dose d’absurde, à la devise toujours plus vite, plus loin, plus fort . Ce titre, à la fois provocateur et ironique, agit comme un appel à la subversion, critiquant le sport comme un moyen de propagande politique, l’hypervalorisation du corps et les normes masculines dominantes. Cinq performeurs jouent à détourner la gestuelle sportive, créant des capsules chorégraphiques déjantées, absurdes, ludiques et burlesques. .

Place de la Clautre

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

