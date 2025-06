MIMOS EL MUNDO ATRÁS – Périgueux 2 juillet 2025 18:00

Dordogne

MIMOS EL MUNDO ATRÁS Place de la Gaité Périgueux Dordogne

ROLANDO SALAMÉ | Espagne

El Mundo Atrás est une œuvre de danse et de théâtre physique qui évoque un exode, le voyage intérieur et extérieur de celui qui se sent déplacé, ce qu’il emporte avec lui, ce qu’il porte, ce qu’il laisse derrière, ce qui demeure. L’histoire est racontée par des corps en transit, en vol ou en chute, des âmes en équilibre entre deux mondes l’un à l’agonie, l’autre qui lutte pour naître ; des êtres qui se relèvent encore et encore pour recommencer. .

