MIMOS FIÈVRE – Périgueux 2 juillet 2025 19:00

Dordogne

MIMOS FIÈVRE Place du Coderc Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-02 19:00:00

fin : 2025-07-02 20:00:00

Date(s) :

2025-07-02

COMPAGNIE POINT BART | France

Six personnes se mettent à danser sans pouvoir s’arrêter, jusqu’à épuisement. La danse est, comme la rage, opiniâtre et obstinée. Dans Fièvre, elle est incessante et tournoyante. En libérant les corps, elle libère les esprits torturés. Elle rend les changements possibles. Bestiale, sensuelle, elle rend visible la force que la terre nous donne encore. Elle place les danseur·euse·s en relation avec l’espace, le monde social et politique, la sphère intime. .

Place du Coderc

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

English : MIMOS FIÈVRE

German : MIMOS FIÈVRE

Italiano :

Espanol : MIMOS FIÈVRE

L’événement MIMOS FIÈVRE Périgueux a été mis à jour le 2025-06-12 par OT Communal de Périgueux