MIMOS JE M’EVANOUIS – Périgueux 2 juillet 2025 15:45

Dordogne

MIMOS JE M’EVANOUIS Parc Eglise Saint Martin Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-07-02 15:45:00

fin : 2025-07-02 16:10:00

2025-07-02

AGNÉ MURALYTÉ | Lituanie

Je m’évanouis évoque avec sensibilité et humour la fragilité de l’existence humaine à travers la vie mouvementée d’un homme. Basée sur le jeu non verbal et le mouvement, avec une marionnette conçue par l’artiste Martynas Lukošius, cette performance cherche à tisser un lien profond entre l’artiste et son personnage. Une histoire simple racontée de manière poétique ! .

Parc Eglise Saint Martin

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

