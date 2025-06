MIMOS LA MANEKINE – Théâtre le Palace Périgueux 4 juillet 2025 18:00

Dordogne

MIMOS LA MANEKINE Théâtre le Palace 15 rue Bodin Périgueux Dordogne

Tarif : – – 16 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04 18:00:00

fin : 2025-07-05 19:00:00

Date(s) :

2025-07-04

2025-07-05

Compagnie La Pendue | Marionnettes | Musiques électiques

Adapté de La Jeune Fille sans mains, conte des frères Grimm, La Manékine raconte l’histoire d’une jeune fille dont les mains sont coupées pour satisfaire le diable, lui retirant ainsi la liberté d’agir par elle‑même. Débute alors pour l’héroïne une quête de sa propre liberté. Un périple initiatique à la fois lumineux et sanglant, interprété par un homme‑orchestre et une marionnettiste qui assume ce beau paradoxe devenir et animer la sans mains .

Si vous avez aimé la poésie visuelle de Tria Fata et l’impertinence de Poli Dégaine (MIMOS 2022), ce nouvel opus de la compagnie est pour vous. Si vous ne connaissez pas encore l’univers forain et baroque de la Pendue, passez la porte et laissez-vous manipuler et vous faire conter cette réinterprétation burlesque et psychédélique d’un conte hors du temps. .

Théâtre le Palace 15 rue Bodin

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

