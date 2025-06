MIMOS L’AVENTURE DE L’ECRASEMENT – Périgueux 2 juillet 2025 21:45

Dordogne

MIMOS L'AVENTURE DE L'ECRASEMENT Jardin des Arènes Périgueux

Gratuit

2025-07-02 21:45:00

2025-07-02 22:30:00

2025-07-02

Granit Suspension | France

Ici, on s’interroge sur le poids des idées et le désir d’entreprendre. Les idées, ça se porte. Avec 150 kilos de cailloux, Granit Suspension expérimente concrètement la question de la charge mentale et réalise en direct une performance d’écrasement sur corps vivant, sans trucage, mais avec soin. Une proposition musclée, drôle et curieusement apaisante sur ces montagnes à gravir qui nous pèsent autant qu’elles nous exaltent. .

Jardin des Arènes

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

