Mimos (off) Fiammiferi Jardin des Arènes Périgueux
Mimos (off) Fiammiferi Jardin des Arènes Périgueux vendredi 3 juillet 2026.
Périgueux
Mimos (off) Fiammiferi
Jardin des Arènes 9 Boulevard des Arènes Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 14:00:00
fin : 2026-07-03 14:35:00
Date(s) :
2026-07-03
Trois marionnettistes-musiciens et une ingénieuse caravane pop-up donnent vie au conte La petite fille aux allumettes d’Andersen. Une parenthèse visuelle et poétique à partager en famille. Sans paroles, ce spectacle mêlant marionnette et musique devient une boîte à musique vivante, un voyage sonore sensible et un cri poétique contre les inégalités. .
Jardin des Arènes 9 Boulevard des Arènes Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71
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English : Mimos (off) Fiammiferi
L’événement Mimos (off) Fiammiferi Périgueux a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Communal de Périgueux
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