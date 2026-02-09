Mimos (off) Fiammiferi Jardin des Arènes Périgueux

Périgueux

Mimos (off) Fiammiferi

Jardin des Arènes 9 Boulevard des Arènes Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 14:00:00

fin : 2026-07-03 14:35:00

Date(s) :

2026-07-03

Trois marionnettistes-musiciens et une ingénieuse caravane pop-up donnent vie au conte La petite fille aux allumettes d’Andersen. Une parenthèse visuelle et poétique à partager en famille. Sans paroles, ce spectacle mêlant marionnette et musique devient une boîte à musique vivante, un voyage sonore sensible et un cri poétique contre les inégalités. .

Jardin des Arènes 9 Boulevard des Arènes Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mimos (off) Fiammiferi

L’événement Mimos (off) Fiammiferi Périgueux a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Communal de Périgueux