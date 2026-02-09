Mimos (off) No Verbal Ecole Lakanal Périgueux
Mimos (off) No Verbal Ecole Lakanal Périgueux samedi 4 juillet 2026.
Périgueux
Mimos (off) No Verbal
Ecole Lakanal 8 rue Charles Mangold Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 11:30:00
fin : 2026-07-04 12:00:00
Date(s) :
2026-07-04
No verbal c’est un récit physique qui nous parle de l’être humain dans sa vérité animale. Une lutte pour trouver sa propre voix dans un monde plein de bruit. Une rébellion. Dans un univers plastique, le corps esquisse la narration. Son langage est fait d’équilibres, de mouvements acrobatiques, de contorsions et de dessins. .
Ecole Lakanal 8 rue Charles Mangold Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Mimos (off) No Verbal
L’événement Mimos (off) No Verbal Périgueux a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Communal de Périgueux
À voir aussi à Périgueux (Dordogne)
- Théâtre le Paradis Dégénérés Théâtre le Paradis Périgueux 23 mai 2026
- Visite guidée Périgueux La Passejada L’Identité occitane de Périgueux Office de tourisme Destination Périgueux Périgueux 23 mai 2026
- (Kidz Club) Plastic Monsters et ateliers gratuits Le Sans Réserve Périgueux 23 mai 2026
- Atelier Macramé & Goûter Maison Tarte Maison Tarte Périgueux 23 mai 2026
- Les JAM SESSION Parents/Enfants du Sans Réserve Sans Réserve Périgueux 23 mai 2026