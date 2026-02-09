Mimos (off) No Verbal Ecole Lakanal Périgueux

Périgueux

Mimos (off) No Verbal

Ecole Lakanal 8 rue Charles Mangold Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 11:30:00

fin : 2026-07-04 12:00:00

Date(s) :

2026-07-04

No verbal c’est un récit physique qui nous parle de l’être humain dans sa vérité animale. Une lutte pour trouver sa propre voix dans un monde plein de bruit. Une rébellion. Dans un univers plastique, le corps esquisse la narration. Son langage est fait d’équilibres, de mouvements acrobatiques, de contorsions et de dessins. .

Ecole Lakanal 8 rue Charles Mangold Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

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English : Mimos (off) No Verbal

L’événement Mimos (off) No Verbal Périgueux a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Communal de Périgueux