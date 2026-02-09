Mimos (off) Tire-toi de mon herbe bambi ! Esplanade du Souvenir Périgueux
Mimos (off) Tire-toi de mon herbe bambi ! Esplanade du Souvenir Périgueux mercredi 1 juillet 2026.
Périgueux
Mimos (off) Tire-toi de mon herbe bambi !
Esplanade du Souvenir 33 allée de Tourny Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 10:30:00
fin : 2026-07-01 11:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Tire-toi de mon herbe Bambi ! est une fable loufoque et métaphorique autour de l’esprit de propriété et de notre rapport ambigu à la nature… Un couple décide de s’installer en pleine forêt, tenté par le retour à la terre. Mais très rapidement arrive un élément perturbateur une famille de cerfs qui vient piétiner leur jolie pelouse provoquant un délire sécuritaire qui va les pousser à dépasser les limites du raisonnable… Une petite forme sans paroles, irrésistible de poésie visuelle et d’humour noir entre théâtre d’objets et marionnettes sur table. .
Esplanade du Souvenir 33 allée de Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Mimos (off) Tire-toi de mon herbe bambi !
L’événement Mimos (off) Tire-toi de mon herbe bambi ! Périgueux a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Communal de Périgueux
À voir aussi à Périgueux (Dordogne)
- Théâtre le Paradis Dégénérés Théâtre le Paradis Périgueux 23 mai 2026
- Visite guidée Périgueux La Passejada L’Identité occitane de Périgueux Office de tourisme Destination Périgueux Périgueux 23 mai 2026
- (Kidz Club) Plastic Monsters et ateliers gratuits Le Sans Réserve Périgueux 23 mai 2026
- Atelier Macramé & Goûter Maison Tarte Maison Tarte Périgueux 23 mai 2026
- Les JAM SESSION Parents/Enfants du Sans Réserve Sans Réserve Périgueux 23 mai 2026