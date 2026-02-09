Mimos (off) Tire-toi de mon herbe bambi ! Esplanade du Souvenir Périgueux

Périgueux

Mimos (off) Tire-toi de mon herbe bambi !

Esplanade du Souvenir 33 allée de Tourny Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 10:30:00

fin : 2026-07-01 11:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Tire-toi de mon herbe Bambi ! est une fable loufoque et métaphorique autour de l’esprit de propriété et de notre rapport ambigu à la nature… Un couple décide de s’installer en pleine forêt, tenté par le retour à la terre. Mais très rapidement arrive un élément perturbateur une famille de cerfs qui vient piétiner leur jolie pelouse provoquant un délire sécuritaire qui va les pousser à dépasser les limites du raisonnable… Une petite forme sans paroles, irrésistible de poésie visuelle et d’humour noir entre théâtre d’objets et marionnettes sur table. .

Esplanade du Souvenir 33 allée de Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

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English : Mimos (off) Tire-toi de mon herbe bambi !

L’événement Mimos (off) Tire-toi de mon herbe bambi ! Périgueux a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Communal de Périgueux