Mimos (off) Umama Esplanade du Souvenir Périgueux
Mimos (off) Umama Esplanade du Souvenir Périgueux samedi 4 juillet 2026.
Périgueux
Mimos (off) Umama
Esplanade du Souvenir 33 allée de Tourny Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 15:15:00
fin : 2026-07-04 15:45:00
Date(s) :
2026-07-04
Le festival est heureux d’accueillir à nouveau la lituanienne Agnė Muralytė. Avec Umama, elle traverse l’histoire d’une femme qui consacre tout son temps à prendre soin des autres, au détriment d’elle-même. En manipulant quatre masques à la fois, elle explore les frontières entre réel et fiction jusqu’à faire émerger une troublante relation familiale. .
Esplanade du Souvenir 33 allée de Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71
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English : Mimos (off) Umama
L’événement Mimos (off) Umama Périgueux a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Communal de Périgueux
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