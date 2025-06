MIMOS TERRIEN – Place Saint-Martin Périgueux 3 juillet 2025 09:30

Dordogne

MIMOS TERRIEN Place Saint-Martin Parc Eglise Saint-Martin Périgueux Dordogne

Gratuit

2025-07-03 09:30:00

2025-07-03 10:00:00

2025-07-03

UN BRIN DE SENS

Une planète plus vraiment habitable, transformée en désert, balayée par les vents. Il ne reste plus qu'un Homme. Tout petit. Tout rabougri. Tout seul. Il marche depuis des mois, des années, à la recherche d'un brin de vie.

Mais la rencontre qu'il va faire aujourd'hui va dépasser ses plus grands espoirs…

TERRIEN est un spectacle drôle et touchant, sans parole, qui allie le mime, la musique

et la marionnette. TERRIEN nous parle de la vie sur Terre, de sa fragilité et de sa force.

Place Saint-Martin Parc Eglise Saint-Martin

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

