MIMOS TREMBLE – Périgueux 2 juillet 2025 17:30

Dordogne

MIMOS TREMBLE Parc Gamenson Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-02 17:30:00

fin : 2025-07-02 18:15:00

Date(s) :

2025-07-02

O Pelpel | France

En mêlant équilibre, suspension, chant et jeu clownesque, et en s’appuyant sur un conte librement inspiré du Petit Chaperon Rouge, ce spectacle aborde l’indicible et la peur que les violences traumatiques vécues dans l’enfance peuvent provoquer. C’est une invitation à pister la peur dans nos entrailles, s’en emparer et s’en parer, pour tenter de la déjouer par le rire. .

Parc Gamenson

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

English : MIMOS TREMBLE

German : MIMOS TREMBLE

Italiano :

Espanol : MIMOS TREMBLE

L’événement MIMOS TREMBLE Périgueux a été mis à jour le 2025-06-12 par OT Communal de Périgueux