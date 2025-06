MIMOS UNDERDOGS – Théâtre de l’Odyssée Périgueux 4 juillet 2025 20:00

Dordogne

MIMOS UNDERDOGS Théâtre de l'Odyssée Esplanade Badinter Périgueux Dordogne

Tarif : – – 16 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-07-04 20:00:00

fin : 2025-07-04 21:00:00

2025-07-04

Compagnie par Terre / Anne Nguyen

Dans Underdogs, trois danseurs, une femme et deux hommes, tentent de faire corps pour explorer les symboles et marqueurs sociaux de l’inconscient collectif urbain qui les rassemble. En traversant les postures, les gestes et les énergies dont s’inspire la danse hip-hop (dont le popping, le locking et le waacking), ils expriment les liens personnels et émotionnels qui les relient à l’étymologie de leur propre danse. Sur fond de musique soul évocatrice du climat politique des années 70 aux États-Unis, l’énergie explosive de leurs corps s’ancre dans la nature rebelle des mouvements populaires pour la cause des sous-estimés, des laissés-pour-compte de notre société, les underdogs . À travers le regard de l’autre et en faisant face à leurs propres antagonismes, les trois danseurs confrontent avec fierté la masse invisible de leur héritage urbain. .

Théâtre de l’Odyssée Esplanade Badinter

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

