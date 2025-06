MIMOS (UN)FIDELE – Périgueux 2 juillet 2025 18:30

Dordogne

MIMOS (UN)FIDELE Parc Aristide Briand Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-07-02 18:30:00

fin : 2025-07-02 19:10:00

2025-07-02

MADAM’KANIBAL | France

Vous êtes invités au plus beau jour de sa vie , son mariage… À la fois dure et douce, la mariée est tiraillée entre l’empreinte laissée par les contes de fées et la réalité de la vie… Elle se

joue des codes et nous dévoile ses faiblesses face aux méandres de l’amour. Comment rire de ce perpétuel combat, pour que chacun soit un, tout en construisant le nous ? Comment

rire de nos états compulsifs et conflictuels dans le cheminement de la vie de couple ? .

Parc Aristide Briand

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

