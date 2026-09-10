Informations pratiques

Min el Djazaïr La Paillette Rennes Jeudi 1 avril 2027, 20h00 Ille-et-Vilaine

Plein : 17€

Réduit : de 13€ à 12€

Sortir ! : 6€

Un récit mêlant musique, théâtre d’ombres et vidéo, explorant l’exil et lidentité dune famille juive algérienne au tournant de l’indépendance.

**Un récit d’exil sensible et poétique où se mêlent musique, théâtre d’ombres et vidéo pour nous transporter de l’autre côté de la Méditerranée.**

Au tournant des années 1960, Babeth reprend le magasin de tissu familial et devient mère quand sa soeur, Simone, s’engage avec ferveur au sein du Parti Communiste dans la lutte pour l’indépendance de l’Algérie. Après l’arrestation et l’expulsion de Simone, Babeth et sa famille quittent l’Algérie pour Marseille en 1962.

À travers le destin des deux soeurs, _Min el Djazaïr (Depuis l’Algérie)_ raconte les itinéraires individuels et collectifs d’une famille juive algérienne au tournant de l’indépendance de l’Algérie, mettant en lumière la complexité de nos identités intimes souvent tiraillées entre enracinement, héritage familial et besoin d’émancipation.

Nourrie d’archives personnelles et d’un travail documentaire, la compagnie Hékau déploie une fiction poétique, intime et politique entre théâtre d’ombres et projections vidéo.

Manipulées en direct par deux marionnettistes, les silhouettes prennent vie avec délicatesse. La voix de Babeth, portée par Jina di Najma, se mêle à une composition électro-acoustique tissée de percussions arabes et de chants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-04-01T20:00:00.000+02:00

Fin : 2027-04-01T20:50:00.000+02:00

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https://www.la-paillette.net/saison-26-27/article/min-el-djazair

La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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