MINA ET LE SCEAU DU TEMPS Montpellier 9 juillet 2025 07:00

Hérault

MINA ET LE SCEAU DU TEMPS 32 Grand Rue Jean Moulin Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-09

fin : 2025-07-09

Date(s) :

2025-07-09

2025-07-25

2025-08-06

2025-08-13

2025-08-20

La jeune Mina a un incroyable pouvoir munie d’un mystérieux sceau, elle peut traverser les époques et rencontrer les plus illustres savants qui ont marqué l’histoire de Montpellier.

Avec elle, les enfants de 9 à 13 ans pourront parcourir la ville et découvrir l’histoire des métiers de chirurgien, pharmacien, médecin et botaniste.

Grâce à un livret d’activités remis lors de la visite, la médecine montpelliéraine n’aura (presque) plus de secrets pour eux !

Merci de prévoir un stylo par enfant pour cette visite.

INFORMATIONS

– Lieu de RDV Devant la Chambre de Commerce de l’Hérault 32 Grand Rue Jean Moulin

Au début de la visite, le livret « jeu de piste » sera remis à vos enfants, merci de penser à venir avec de quoi écrire.

– Forfait à 14 € pour 1 ou 2 enfants et 1 adulte accompagnant, pour un 3ème ou 4ème enfant la présence et la réservation d’un 2ème adulte est obligatoire.

– Visite interdite aux chiens de petite ou grande taille, sauf chien-guide.

LE BON PLAN La réservation d’une visite guidée vous offre 10% de remise sur tous les produits de la boutique de l’Office de Tourisme (sauf tickets TAM), sur présentation de votre voucher. .

32 Grand Rue Jean Moulin

Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

English :

The young Mina has an incredible power: equipped with a mysterious seal, she can cross the ages and meet the most illustrious scientists who have marked the history of Montpellier.

German :

Die junge Mina hat eine unglaubliche Macht: Mit einem geheimnisvollen Siegel kann sie durch die Epochen reisen und die berühmtesten Wissenschaftler treffen, die die Geschichte Montpelliers geprägt haben.

Italiano :

La giovane Mina ha un potere incredibile: dotata di un misterioso sigillo, può attraversare le epoche e incontrare i più illustri scienziati che hanno segnato la storia di Montpellier.

Espanol :

La joven Mina tiene un poder increíble: provista de un sello misterioso, puede atravesar las épocas y conocer a los científicos más ilustres que han marcado la historia de Montpellier.

