Minalys au Pop-Up Store de Nancy :

La maison de parfum Minalys s’installe au Pop-Up store de la Cathédrale pour faire découvrir ses créations, le monde du parfum et le métier de nez aux Nancéiens.

La maison de Parfum Minalys investit le Pop-Up Store de Nancy sur le parvis de la Cathédrale pour offrir aux visiteurs une plongée sensorielle unique dans l’univers du parfum artisanal.

Pendant un mois, les visiteurs pourront participer à des ateliers olfactifs permettant de découvrir les sept grandes familles de senteurs et les matières premières naturelles utilisées dans nos créations. Des mini-jeux parfumés seront également proposés pour toute la famille afin de s’amuser à deviner et associer différentes odeurs.

Des démonstrations interactives mettront en lumière les étapes clés de la création d’un parfum, depuis la sélection des essences jusqu’à l’harmonisation des notes. Un parcours sensoriel viendra compléter cette expérience en permettant à chacun de tester, ressentir et comprendre le processus créatif au cœur de notre savoir-faire.

Nos créations parfumées exclusives, en formats 10mL, 50mL et 100mL, ainsi que nos bougies artisanales, seront disponibles à la vente sur place, pour prolonger l’expérience Minalys chez soi.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de parfums, les curieux et tous ceux qui souhaitent éveiller leurs sens à l’art du parfum.

A propos de Minalys

Créatrice parfumeuse, Mina Gautier puise dans sa mémoire sensorielle une richesse olfactive unique. Son approche, intime et intuitive, mêle émotions, souvenirs et matières naturelles pour créer des parfums sur mesure de manière artisanale rendant au parfum son âme d’antan.

À la tête de la maison de parfum Minalys, installée à Nancy, elle propose une collection de fragrances exclusives ainsi que des créations personnalisées. Le showroom, situé 1 avenue du Maréchal Juin, depuis 2016, est un véritable lieu d’expériences on y découvre la gamme Minalys, on y crée son propre parfum, on découvre les créations éditions limitées et l’on s’initie à l’art du parfum en petits groupes.

Parmi ses créations emblématiques, le parfum « Nancy », conçu comme un hommage à la ville, rencontre un franc succès à l’Office de Tourisme métropolitain où il est disponible à la vente depuis 2022.Tout public

0 .

Place Monseigneur Ruch 1 Avenue du Maréchal Juin

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 76 38 65 54

English :

Minalys at the Nancy Pop-Up Store :

The Minalys perfume house has set up shop at the Cathedral Pop-Up Store to introduce its creations, the world of perfume and the profession of nose to the people of Nancy.

The Minalys perfume house is taking over the Nancy Pop-Up Store on the Cathedral square, offering visitors a unique sensory immersion into the world of artisanal perfume.

For a month, visitors will be able to take part in olfactory workshops to discover the seven major scent families and the natural raw materials used in our creations. Fragrance mini-games will also be offered for the whole family to have fun guessing and associating different scents.

Interactive demonstrations will highlight the key stages in the creation of a perfume, from the selection of essences to the harmonization of notes. A sensory tour will complete the experience, allowing visitors to test, feel and understand the creative process at the heart of our expertise.

Our exclusive perfumed creations, in 10mL, 50mL and 100mL formats, as well as our handcrafted candles, will be available for sale on site, to extend the Minalys experience at home.

A not-to-be-missed event for perfume lovers, the curious and all those who wish to awaken their senses to the art of perfume.

About Minalys

As a creative perfumer, Mina Gautier draws on her sensory memory to create a unique wealth of fragrances. Her intimate, intuitive approach blends emotions, memories and natural materials to create bespoke, hand-crafted fragrances that give perfume back its soul of yesteryear.

As head of the Minalys perfume house in Nancy, she offers a collection of exclusive fragrances as well as customized creations. The showroom, located at 1 avenue du Maréchal Juin since 2016, is a true place of experience: you can discover the Minalys range, create your own perfume, discover limited edition creations and learn about the art of perfume in small groups.

Among its emblematic creations, the « Nancy » perfume, conceived as a tribute to the city, has been a great success at the Metropolitan Tourist Office, where it has been available for sale since 2022.

German :

Minalys im Pop-Up Store in Nancy :

Das Parfümhaus Minalys lässt sich im Pop-Up-Store der Kathedrale nieder, um den Einwohnern von Nancy seine Kreationen, die Welt des Parfüms und den Beruf der Nase näherzubringen.

Das Parfümhaus Minalys zieht in den Pop-Up-Store von Nancy auf dem Vorplatz der Kathedrale ein, um den Besuchern einen einzigartigen sensorischen Einblick in die Welt der handwerklich hergestellten Parfüms zu bieten.

Einen Monat lang können die Besucher an olfaktorischen Workshops teilnehmen, bei denen sie die sieben großen Duftfamilien und die natürlichen Rohstoffe, die in unseren Kreationen verwendet werden, kennenlernen können. Es werden auch duftende Minispiele für die ganze Familie angeboten, bei denen man spielerisch verschiedene Gerüche erraten und kombinieren kann.

Interaktive Demonstrationen zeigen die wichtigsten Schritte bei der Herstellung eines Parfums, von der Auswahl der Essenzen bis zur Harmonisierung der Noten. Ein sensorischer Parcours wird diese Erfahrung vervollständigen und es jedem ermöglichen, den kreativen Prozess im Herzen unseres Know-hows zu testen, zu fühlen und zu verstehen.

Unsere exklusiven Duftkreationen in den Größen 10mL, 50mL und 100mL sowie unsere handgefertigten Kerzen werden vor Ort zum Kauf angeboten, damit Sie das Minalys-Erlebnis auch zu Hause fortsetzen können.

Ein Termin, den Sie nicht verpassen sollten, für Parfümliebhaber, Neugierige und alle, die ihre Sinne für die Kunst des Parfüms wecken möchten.

Über Minalys

Als Parfumkreateurin schöpft Mina Gautier aus ihrem sensorischen Gedächtnis einen einzigartigen olfaktorischen Reichtum. Ihr intimer und intuitiver Ansatz vermischt Emotionen, Erinnerungen und natürliche Materialien, um auf handwerkliche Weise maßgeschneiderte Parfums zu kreieren, die dem Parfum seine alte Seele zurückgeben.

Als Leiterin des Parfumhauses Minalys in Nancy bietet sie eine Kollektion exklusiver Düfte sowie individuelle Kreationen an. Der Showroom, der sich seit 2016 in der 1 avenue du Maréchal Juin befindet, ist ein wahrer Ort der Erfahrungen: Hier kann man die Produktpalette von Minalys kennenlernen, sein eigenes Parfum kreieren, die Kreationen der limitierten Editionen entdecken und sich in kleinen Gruppen in die Kunst der Parfumherstellung einführen lassen.

Zu seinen emblematischen Kreationen gehört das Parfum « Nancy », das als Hommage an die Stadt konzipiert wurde und im Office de Tourisme Metropolitain, wo es seit 2022 zum Verkauf steht, ein voller Erfolg ist.

Italiano :

Minalys al Nancy Pop-Up Store :

La casa di profumeria Minalys si presenta al Pop-Up Store della Cattedrale per far conoscere le sue creazioni, il mondo del profumo e la professione del naso ai cittadini di Nancy.

La casa di profumi Minalys occupa il Pop-Up Store di Nancy sulla piazza della Cattedrale per offrire ai visitatori un’immersione sensoriale unica nel mondo dei profumi artigianali.

Per un mese, i visitatori potranno partecipare a laboratori olfattivi per scoprire le sette grandi famiglie di profumi e le materie prime naturali utilizzate nelle nostre creazioni. Ci saranno anche mini-giochi basati sui profumi per tutta la famiglia, che potrà divertirsi a indovinare e abbinare i diversi profumi.

Dimostrazioni interattive evidenzieranno le fasi principali della creazione di un profumo, dalla selezione delle essenze all’armonizzazione delle note. Un percorso sensoriale completerà l’esperienza, consentendo ai visitatori di provare, sentire e comprendere il processo creativo alla base della nostra esperienza.

Le nostre esclusive creazioni profumate, nei formati da 10mL, 50mL e 100mL, così come le nostre candele artigianali, saranno disponibili per la vendita sul posto, per prolungare l’esperienza Minalys a casa.

Un evento da non perdere per gli amanti dei profumi, i curiosi e tutti coloro che desiderano risvegliare i propri sensi all’arte del profumo.

Informazioni su Minalys

Come profumiera creativa, Mina Gautier attinge alla sua memoria sensoriale per creare un patrimonio unico di fragranze. Il suo approccio intimo e intuitivo fonde emozioni, ricordi e materiali naturali per creare fragranze artigianali su misura che restituiscono al profumo l’anima di un tempo.

In qualità di direttrice della casa di profumi Minalys a Nancy, offre una collezione di fragranze esclusive e creazioni personalizzate. Lo showroom, situato dal 2016 al numero 1 di avenue du Maréchal Juin, è un luogo dove è possibile scoprire la gamma Minalys, creare il proprio profumo, scoprire le creazioni in edizione limitata e imparare l’arte del profumo in piccoli gruppi.

Tra le creazioni emblematiche di Minalys, il profumo « Nancy », concepito come omaggio alla città, ha riscosso un grande successo presso l’Ufficio del Turismo Metropolitano, dove è in vendita dal 2022.

Espanol :

Minalys en la Nancy Pop-Up Store :

La casa de perfumes Minalys ocupa la Pop-Up Store de la Catedral para presentar sus creaciones, el mundo del perfume y el oficio de nariz a los habitantes de Nancy.

La casa de perfumes Minalys ocupa la Pop-Up Store de Nancy, en la plaza de la Catedral, para ofrecer a los visitantes una inmersión sensorial única en el mundo del perfume artesanal.

Durante un mes, los visitantes podrán participar en talleres olfativos para descubrir las siete grandes familias de fragancias y las materias primas naturales utilizadas en nuestras creaciones. También habrá minijuegos olfativos para que toda la familia se divierta adivinando y combinando los distintos aromas.

Las demostraciones interactivas pondrán de relieve las etapas clave de la creación de un perfume, desde la selección de las esencias hasta la armonización de las notas. Un recorrido sensorial completará la experiencia, permitiendo a los visitantes probar, sentir y comprender el proceso creativo en el que se basa nuestra experiencia.

Nuestras creaciones perfumadas exclusivas, en formatos de 10 ml, 50 ml y 100 ml, así como nuestras velas artesanales, estarán a la venta in situ, para prolongar la experiencia Minalys en casa.

Una cita ineludible para los amantes del perfume, los curiosos y todos aquellos que deseen despertar sus sentidos al arte del perfume.

Acerca de Minalys

Como perfumista creativa, Mina Gautier recurre a su memoria sensorial para crear una riqueza única de fragancias. Su enfoque íntimo e intuitivo mezcla emociones, recuerdos y materiales naturales para crear fragancias artesanales a medida que devuelven al perfume su alma de antaño.

Al frente de la casa de perfumes Minalys de Nancy, ofrece una colección de fragancias exclusivas, así como creaciones personalizadas. El showroom, situado en 1 avenue du Maréchal Juin desde 2016, es un lugar donde descubrir la gama Minalys, crear su propio perfume, descubrir las creaciones de edición limitada y aprender el arte del perfume en pequeños grupos.

Entre las creaciones emblemáticas de Minalys, el perfume « Nancy », concebido como homenaje a la ciudad, ha tenido un gran éxito en la Oficina Metropolitana de Turismo, donde está a la venta desde 2022.

