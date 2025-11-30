Minan Urrugne

Minan

29 Rue Bernard de Coral Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Pièce de théâtre en euskara, à partir de 12 ans, tiré d’une histoire vraie, voici le sujet Ibrahima était apprenti dans un camion en Guinée, jusqu’à ce que sa mère l’appelle il manquait son petit frère à la maison. Il partit à sa recherche. Traverser le désert, rencontrer les passeurs, les policiers, les ravisseurs, connaître la soif, la faim, la douleur. La route de l’Afrique vers l’Europe. Déshumaniser ceux qui traversent la Méditerranée est indispensable pour répandre l’indifférence sur leurs morts, leurs expulsions, leurs vies illégales. Mais chacune de ces vies est unique et donc universelle. .

29 Rue Bernard de Coral Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine i-josie@urrugne.eus

