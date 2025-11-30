Minan Urrugne
Minan Urrugne dimanche 30 novembre 2025.
Minan
29 Rue Bernard de Coral Urrugne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
Pièce de théâtre en euskara, à partir de 12 ans, tiré d’une histoire vraie, voici le sujet Ibrahima était apprenti dans un camion en Guinée, jusqu’à ce que sa mère l’appelle il manquait son petit frère à la maison. Il partit à sa recherche. Traverser le désert, rencontrer les passeurs, les policiers, les ravisseurs, connaître la soif, la faim, la douleur. La route de l’Afrique vers l’Europe. Déshumaniser ceux qui traversent la Méditerranée est indispensable pour répandre l’indifférence sur leurs morts, leurs expulsions, leurs vies illégales. Mais chacune de ces vies est unique et donc universelle. .
29 Rue Bernard de Coral Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine i-josie@urrugne.eus
English : Minan
German : Minan
Italiano :
Espanol : Minan
L’événement Minan Urrugne a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de Tourisme Pays Basque