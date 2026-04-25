Brides-les-Bains

Mince alors !

Cinéma Le Doron Brides-les-Bains Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

De Charlotte De Turckheim

Avec Lola Dewaere, Victoria Abril, Catherine Hosmalin

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Cinéma Le Doron Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com

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English :

By Charlotte De Turckheim

With Lola Dewaere, Victoria Abril, Catherine Hosmalin

L’événement Mince alors ! Brides-les-Bains a été mis à jour le 2024-09-24 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains