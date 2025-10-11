Mind Fest Montendre
Mind Fest Montendre samedi 11 octobre 2025.
Mind Fest
Salle des fêtes Montendre Charente-Maritime
Début : 2025-10-11 15:00:00
fin : 2025-10-11 21:00:00
2025-10-11
Mind Fest, Pour notre santé mentale, réparons le lien social
Montendre fête les SISM (Semaine d’Informations sur la Santé Mentale)
.
Salle des fêtes Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 44 27
English :
Mind Fest, For our mental health, let’s repair the social link
Montendre celebrates SISM (Mental Health Information Week)
German :
Mind Fest, Für unsere geistige Gesundheit, reparieren wir die sozialen Bindungen!
Montendre feiert die SISM (Semaine d’Informations sur la Santé Mentale Informationswoche über psychische Gesundheit)
Italiano :
Mind Fest, Per la nostra salute mentale, ripariamo il legame sociale
Montendre celebra la SISM (Settimana di informazione sulla salute mentale)
Espanol :
Mind Fest, Por nuestra salud mental, reparemos el vínculo social
Montendre celebra la SISM (Semana de la Información sobre Salud Mental)
L’événement Mind Fest Montendre a été mis à jour le 2025-09-19 par Offices de Tourisme de Jonzac