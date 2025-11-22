Mine de rien, par le cirque Plein d’Air Saint-Germain-Beaupré

Mine de rien, par le cirque Plein d’Air

salle des Loisirs Saint-Germain-Beaupré Creuse

Tarif :

Deux spectacles et un repas!

18h: la compagnie La Boca Abierta présente un spectacle intimiste et musical, Mange la vie avec les doigts.

19h: repas organisé par Des pieds et des pains

20h30: Compagnie Encore qui? (Gorky)présente Au choix, balade philosophico-ludique au choix.

Réservations au 06 77 16 40 67 .

salle des Loisirs Saint-Germain-Beaupré 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 16 40 67 cirquepleindair@gmail.com

