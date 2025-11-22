Mine de rien, par le cirque Plein d’Air Saint-Germain-Beaupré
Mine de rien, par le cirque Plein d’Air Saint-Germain-Beaupré samedi 22 novembre 2025.
Mine de rien, par le cirque Plein d’Air
salle des Loisirs Saint-Germain-Beaupré Creuse
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Deux spectacles et un repas!
18h: la compagnie La Boca Abierta présente un spectacle intimiste et musical, Mange la vie avec les doigts.
19h: repas organisé par Des pieds et des pains
20h30: Compagnie Encore qui? (Gorky)présente Au choix, balade philosophico-ludique au choix.
Réservations au 06 77 16 40 67 .
salle des Loisirs Saint-Germain-Beaupré 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 16 40 67 cirquepleindair@gmail.com
