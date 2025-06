MINE DE TALENT Musée de l’Ardoise et de la Géologie Renazé 5 juillet 2025 18:00

Mayenne

MINE DE TALENT Musée de l’Ardoise et de la Géologie Cité de Longchamps Renazé Mayenne

Début : 2025-07-05 18:00:00

2025-07-05

Venez découvrir le Musée de l’Ardoise et de la Géologie sous un tout nouveau jour le 5 juillet.

Au programme de cette journée :

– Vernissage de l’exposition d’œuvres d’artistes amateurs

– Inauguration du jeu de piste

– Soirée guinguette organisée par le Musée de l’ardoise de Renazé (association des Perreyeurs Mayennais)

Informations 06 06 71 62 14 06 75 15 05 21 secretariatlesperreyeursmayennais@outlook.fr .

Musée de l’Ardoise et de la Géologie Cité de Longchamps

Renazé 53800 Mayenne Pays de la Loire +33 6 06 71 62 14 secretariatlesperreyeursmayennais@outlook.fr

English :

Discover the Musée de l’Ardoise et de la Géologie in a whole new light on July 5.

German :

Entdecken Sie das Schiefer- und Geologiemuseum am 5. Juli in einem ganz neuen Licht.

Italiano :

Venite a scoprire il Musée de l’Ardoise et de la Géologie sotto una nuova luce il 5 luglio.

Espanol :

Venga a descubrir el Museo de Arqueología y Geología bajo una nueva luz el 5 de julio.

