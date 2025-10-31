Mine Fraui heisst Maurice Oderen

Le THÉÂTRE ALSACIEN de ODEREN présente sa nouvelle pièce “Mine Fraui heisst Maurice” traduite et adaptée par Christian KETTERLIN. Georges, un agent immobilier infidèle qui a des soucis conjugaux, décide de faire appel à un certain Maurice Lappin (bénévole dans une association caritative, et employé à mi-temps à La Poste) pour se faire passer pour sa femme dans l’espoir de se débarrasser de sa maîtresse, reconquérir son épouse et éviter la confrontation entre elles. Le dimanche 16 novembre à midi, il vous sera possible de partager un repas (choucroute). N’oubliez pas de réserver !

Allée des tilleuls Oderen 68830 Haut-Rhin Grand Est +33 7 81 74 31 93 cerclestemarie.oderen@hotmail.com

English :

The THÉÂTRE ALSACIEN de ODEREN presents its new play Mine Fraui heisst Maurice , translated and adapted by Christian KETTERLIN. Georges, an unfaithful real estate agent with marital problems, decides to call on a certain Maurice Lappin (a charity volunteer and part-time employee of the French Post Office) to impersonate his wife, in the hope of getting rid of his mistress, winning back his wife and avoiding a confrontation between them. On Sunday, November 16 at noon, you’ll be able to share a meal (sauerkraut). Don’t forget to book!

German :

Das ALSACIAN THEATER in ODEREN präsentiert sein neues Stück Mine Fraui heisst Maurice , das von Christian KETTERLIN übersetzt und bearbeitet wurde. Georges, ein untreuer Immobilienmakler mit Eheproblemen, beschließt, einen gewissen Maurice Lappin (ehrenamtlicher Mitarbeiter einer Wohltätigkeitsorganisation und Teilzeitangestellter bei der Post) zu bitten, sich als seine Frau auszugeben, in der Hoffnung, seine Geliebte loszuwerden, seine Frau zurückzugewinnen und eine Konfrontation zwischen ihnen zu vermeiden. Am Sonntag, den 16. November um 12 Uhr können Sie an einem gemeinsamen Essen (Sauerkraut) teilnehmen. Vergessen Sie nicht zu reservieren!

Italiano :

La THÉÂTRE ALSACIEN de ODEREN presenta il suo nuovo spettacolo Mine Fraui heisst Maurice , tradotto e adattato da Christian KETTERLIN. Georges, un agente immobiliare infedele con problemi coniugali, decide di rivolgersi a un certo Maurice Lappin (volontario in un’associazione di beneficenza e impiegato part-time alle Poste) per impersonare la moglie nella speranza di liberarsi dell’amante, riconquistare la moglie ed evitare un confronto tra loro. Domenica 16 novembre, a mezzogiorno, sarà possibile condividere un pasto (crauti). Non dimenticate di prenotare!

Espanol :

La THÉÂTRE ALSACIEN de ODEREN presenta su nueva obra Mine Fraui heisst Maurice , traducida y adaptada por Christian KETTERLIN. Georges, un agente inmobiliario infiel con problemas conyugales, decide recurrir a un tal Maurice Lappin (voluntario en una asociación caritativa y empleado a tiempo parcial en Correos) para que se haga pasar por su esposa con la esperanza de deshacerse de su amante, recuperar a su mujer y evitar un enfrentamiento entre ambos. El domingo 16 de noviembre a mediodía, podrá compartir una comida (chucrut). ¡No olvide reservar!

