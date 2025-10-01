Minecraft Dungeons Médiathèque Floresca Guépin Nantes

Minecraft Dungeons Médiathèque Floresca Guépin Nantes mercredi 1 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-01 16:00 –

Gratuit : oui Sur inscription Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

Séance d’initiation aux jeux vidéo sur SwitchDe l’exploration épique, des monstres cubiques, et des héros héroïques !À partir de 7 ans – Sur inscription

Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/