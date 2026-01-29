Minecraft

Médiathèque George-Delaw Corne de Soissons Sedan Ardennes

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif réduit pour les 6-18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

Suis un parcours guidé de la place Calonne et de ses alentours afin de décrypter l’architecture puis réalise ton propre bâtiment de Sedan sur le jeu vidéo Minecraft®.Places limitées, réservation auprès de la Médiathèque Georges-Delaw 03 24 29 26 48

Médiathèque George-Delaw Corne de Soissons Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 29 26 48 patrimoine@ville-sedan.fr

Follow a guided tour of the Place Calonne and its surroundings to decipher the architecture, then create your own Sedan building using the Minecraft® video game. Places are limited, please reserve at Médiathèque Georges-Delaw: 03 24 29 26 48

L’événement Minecraft Sedan a été mis à jour le 2026-01-28 par Ardennes Tourisme