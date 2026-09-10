MINERAIL et tout son Patrimoine, MINERAIL – Musée de la mine de MESSEIX, Les Gannes

Informations pratiques

MINERAIL et tout son Patrimoine 19 et 20 septembre MINERAIL – Musée de la mine de MESSEIX Puy-de-Dôme

tarif unique 4,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites guidées en continu Samedi et dimanche Après-midi dans les 3 principaux lieux

– salle d’accueil avec séquences vidéo (images tournées sur le site même pendant l’exploitation) et la découverte de « L’Auvergne en miniature » sur plus de 40 m2 !

– le bâtiment des douches (installations d’origine), la salle des pendus et une reproduction animée des installations minières – Salle Maurice TONDUF ayant reçu « Les Bravos de l’accueil à Paris »

– Le Chevalement avec les installations et équipements d’origine dont la machine d’extraction. C’est un lieu unique en Auvergne, tel que les mineurs l’ont laissé en 1988 le dernier jour de travail.

Les visiteurs pourront emprunter gratuitement _le train des mineurs (si les conditions météo le permettent)et bénéficier de réductionsdans notre boutique à l’accueil notamment un ouvrage récent sur la Mine de Messeix ses mineurs pendant l’occupation allemande 1940-1944 et un coffret de 4 DVD « les gueules Noires d’AUVERGNE » décrivant l’univers de la mine de MESSEIX, de ST ELOY, de BRASSAC

Accès libre à la station d’énergie

Exposition statique des véhicules miniers

Entrée libre dans l’ancien Magasin où se trouve une exposition d’affiches de Cinéma et de photos

Samedi AM à partir de 15h00 : séance de dédicace de Mr Laurent BATTUT. À cette occasion, il dévoilera son nouvel ouvrage, La Mine de Messeix et ses mineurs face à l’occupation allemande : du charbon pour le Reich à l’engagement dans la Résistance.

Originaire de la région, Laurent Battut est l’auteur de plusieurs ouvrages consacrés à l’histoire de l’Occupation dans le Massif central.

Les visiteurs pourront le rencontrer de 15 h à 18 h, échanger avec lui et faire dédicacer leurs ouvrages. La séance de dédicaces portera également sur l’ensemble de ses publications. Un rendez-vous exceptionnel pour redécouvrir l’histoire de Messeix à travers le destin de ses mineurs, au cœur même de l’ancien bassin charbonnier.

Dimanche AM vers 16H00. Dépôt d’une gerbe auprès de la stèle inaugurée en 2025 en mémoire des mineurs de Messeix

Des précisions ou modifications peuvent intervenir par rapport à ce programme, merci de consulter le site web www.minerail.fr , rubrique animations

MINERAIL – Musée de la mine de MESSEIX 2 Allée des Sorbiers 63750 Messeix Les Gannes 63750 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473214563 https://www.minerail.fr [{« link »: « http://www.minerail.fr »}] MINERAIL vous accueille au musée de la mine de Messeix et vous présente

un siècle et demi d’exploitation minière. Visite guidée et commentée: salle des

pendus, chevalement, machine d’extraction.

L’intérêt pédagogique est assuré par une reproduction à échelle réduite

et animée du complexe minier. L’ensemble du processus est ainsi visualisé : de l’extraction de l’anthracite à l’expédition par voie ferrée, avant de découvrir les installations techniques : chevalement du Puits Saint-Louis, machine d’extraction, salle des Pendus.

Vous aurez aussi accès, pour le plaisir des enfants et des parents à « L’ Auvergne en Miniature ». Reproduction de l’ensemble de la région avec une multitude de petits trains qui circulent. parking en libre accès

Visites guidées en continu Samedi et dimanche Après-midi dans les 3 principaux lieux

©MINERAIL