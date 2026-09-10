Informations pratiques

« Minerais, minéraux, cristaux » : devenez des min’héros Dimanche 20 septembre, 13h30 Le Grand Filon – Musée du Fer Savoie

Prévoir chaussures adaptées et lainage

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Pour mieux appréhender les secrets du règne minéral et découvrir la géologie locale d’un œil nouveau :

– Visites du « musée du fer » (exposition permanente) ou visite « trio découverte » (dont visite de la galerie St Louis) avec activités supplémentaires liées aux « cailloux » ;

– Exposition temporaire « Mineurs d’hier et d’aujourd’hui en Maurienne » ;

– Présentation du jeu de société « Maître des mines » ;

– Quizz/Jeu : les min’héros

– Attention : réservations obligatoires pour les visites guidées sportive de la galerie Ste Barbe !

Tarif réduit pour tous en cette journée exceptionnelle.

« Minerais, minéraux, cristaux » : découvrez leurs spécificités et leurs secrets, et devenez des min’héros !

Le Grand Filon – Musée du Fer 1514 route Minière, 73220 Saint Georges d’Hurtieres Saint-Georges-d’Hurtières 73220 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « info@grandfilon.net »}, {« owner »: {« uid »: 91282983, « type »: « user »}, « data »: [{« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « eventDuration »: « 120 », « bookingContact »: « info@grandfilon.net », « venueId »: 151931, « description »: « »Minerais, minu00e9raux, cristaux » : du00e9couvrez leurs spu00e9cificitu00e9s et leurs secrets, et devenez des min’hu00e9ros !nMieux que dans Minecraft, du00e9couvre une vraie mine qui a fait la richesse de la Savoie.n- Visites du « musu00e9e du fer » (exposition permanente) ou visite « trio du00e9couverte » avec activitu00e9s supplu00e9mentaires liu00e9es aux « cailloux » ;n- Exposition temporaire « Mineurs d’hier et d’aujourd’hui en Maurienne » ;n- Pru00e9sentation du jeu de sociu00e9tu00e9 « Mau00eetre des mines » ;n- Attention : ru00e9servations obligatoires pour les visites guidu00e9es sportive de la galerie Ste Barbe ! », « dates »: [{« quantity »: « 30 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789903800000, « id »: 1}], « category »: « VISITE », « editing »: true, « duo »: true}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}]

Pour mieux appréhender les secrets du règne minéral et découvrir la géologie locale d’un œil nouveau :

©legrandfilon-imagophotographe