Minéral Expo, le salon dédié aux pierres fines et précieuses Espace Charenton Paris

Depuis 1971, Minéral Expo Paris est le rendez-vous incontournable des marchands et amateurs de :

Minéraux, Fossiles et Météorites Pierres fines sculptées ou polies (sphères, statuettes, objets divers)

Gemmes (pierres taillées)

Bijoux en pierres fines et précieuses (y compris corail et perles de culture)

Comprendre l’histoire et l’origine des minéraux et pierres brutes, comment ils sont extraits, taillés et montés en bijou.

S’émerveiller devant une fabuleuse diversité de pierres, météorites et fossiles aux multiples formes et couleurs, dont les scintillements illumineront les yeux des petits et des grands.

Partager des moments authentiques avec 200 exposants du monde entier, intarissables sur les richesses de leur pays et heureux de transmettre leur connaissance et leur passion.

Plus de 200 exposants venus du monde entier vous donne rendez-vous à l’Espace Charenton afin d’explorer le monde fascinant des pierres précieuses, brutes ou à faire monter, et de découvrir par la même occasion des bijoux uniques.

Du vendredi 10 avril 2026 au dimanche 12 avril 2026 :

dimanche

de 10h00 à 19h00

vendredi, samedi

de 10h00 à 19h00

payant

Tarif normal : 10 € / Tarif réduit : 7 € (sur justificatif : enfants de 7 à 18 ans, étudiants, chômeurs, seniors, personnes handicapées et groupes de plus de 10 personnes).

Gratuit pour les enfants de moins de 7 ans accompagnés d’un adulte.

Forfait 3 jours : 20 €

Public jeunes et adultes.

Espace Charenton 327 rue de Charenton 75012 Paris



