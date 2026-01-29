Minéral expo route de Montilly Moulins

Minéral expo

route de Montilly Espace Villars Moulins Allier

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-07

44ème édition de Minéral expo ! Organisée par le club minéralogique de Moulins.

.

route de Montilly Espace Villars Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 35 09 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

44th edition of Minéral expo! Organized by the Moulins Mineralogical Club.

L’événement Minéral expo Moulins a été mis à jour le 2026-01-27 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région