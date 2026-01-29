Minéral expo route de Montilly Moulins
Minéral expo route de Montilly Moulins samedi 7 mars 2026.
Minéral expo
route de Montilly Espace Villars Moulins Allier
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-07
44ème édition de Minéral expo ! Organisée par le club minéralogique de Moulins.
.
route de Montilly Espace Villars Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 35 09 85
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
44th edition of Minéral expo! Organized by the Moulins Mineralogical Club.
L’événement Minéral expo Moulins a été mis à jour le 2026-01-27 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région