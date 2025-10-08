Mineralexpo Mulhouse

Mineralexpo

120 rue Lefèbvre Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-10 09:00:00

fin : 2026-01-11 18:00:00

Date(s) :

2026-01-10

Sur 3 500m², une centaine d’exposants venus des quatres coins de la France et de plusieurs pays d’Europe vous propose de découvrir et acquérir une multitude de minéraux, fossiles, bijoux, gemmes, objet en pierre et météorites du monde entier. Un espace dédié au bien-être vous permettra de côtoyer différentes techniques naturelles et thérapies alternatives. Une exposition thématique sur le sable et les trésors qu’il recèle complètera le salon.

Bien connu de tous les amateurs de belles cristallisations, de mystérieux fossiles, de fascinantes météorites, de pierres précieuses ou de bijoux en pierres naturelles, cette bourse-exposition constitue la première manifestation de l’année sur le plan régional.

Comme chaque année, cette manifestation est rehaussée par une exposition thématique. Pour cette 47ème édition, les organisateurs vous proposent de découvrir une exposition fascinante sur une matière insolite les météorites.

Mineralexpo c’est aussi, un espace de 500 m² dédié au bien-être, une tombola gratuite sur le billet d’entrée toutes les heures, des animations et jeux pour les enfants avec de nombreux lots à gagner, un échantillon minéralogique offert à chaque enfant, une cafétéria avec buvette, pâtisserie et restauration et enfin un grand parking gratuit.

Au stand de l’association vous trouverez minéraux, documentation, littérature, revues de l’association, etc.

Nos exposants vous proposent des minéraux régionaux, français et du monde entier, des fossiles de différentes ères géologiques, des météorites, tectites et fulgurites, des bijoux en pierres naturelles, des objets décoratifs, des gemmes et pierres précieuses et enfin des techniques et thérapies alternatives. .

120 rue Lefèbvre Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 6 22 20 05 46 herve.tischner@hotmail.fr

English :

Over an area of 3,500m², a hundred exhibitors from all over France and several European countries offer you the chance to discover and acquire a multitude of minerals, fossils, jewelry, gems, stone objects and meteorites from all over the world. An area dedicated to well-being will enable you to explore various natural techniques and alternative therapies. A thematic exhibition on sand and the treasures it conceals will complete the show.

German :

Auf einer Fläche von 3500 m² bieten Ihnen rund 100 Aussteller aus ganz Frankreich und mehreren europäischen Ländern die Möglichkeit, eine Vielzahl von Mineralien, Fossilien, Schmuck, Edelsteinen, Steinobjekten und Meteoriten aus der ganzen Welt zu entdecken und zu erwerben. In einem Bereich, der dem Wohlbefinden gewidmet ist, können Sie verschiedene Naturtechniken und alternative Therapien kennenlernen. Eine thematische Ausstellung zum Thema Sand und den Schätzen, die er birgt, rundet die Messe ab.

Italiano :

Su una superficie di 3.500 m², un centinaio di espositori provenienti da tutta la Francia e da diversi paesi europei vi offriranno la possibilità di scoprire e acquistare una moltitudine di minerali, fossili, gioielli, gemme, oggetti in pietra e meteoriti provenienti da tutto il mondo. Un’area dedicata al benessere vi permetterà di esplorare una serie di tecniche naturali e terapie alternative. Una mostra tematica sulla sabbia e sui tesori che nasconde completerà l’esposizione.

Espanol :

En una superficie de 3.500 m², un centenar de expositores procedentes de toda Francia y de varios países europeos le ofrecerán la oportunidad de descubrir y comprar multitud de minerales, fósiles, joyas, gemas, objetos de piedra y meteoritos de todo el mundo. Un espacio dedicado al bienestar le brindará la oportunidad de explorar diversas técnicas naturales y terapias alternativas. Una exposición temática sobre la arena y los tesoros que esconde completará el salón.

