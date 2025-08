Minéraux Exposition Vente Langeais

Minéraux Exposition Vente Langeais vendredi 15 août 2025.

Minéraux Exposition Vente

Rue Andrée Colson Langeais Indre-et-Loire

La Salle In’Ox de Langeais accueille une exposition de minéraux les 15, 16 et 17 août. Venez admirer fossiles, bijoux et météorites.

Exposition Vente de 10h à 19h.Entrée libre.

Rue Andrée Colson Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 08 04 77 30 contact@lemontdescristaux.com

English :

The Salle In’Ox in Langeais hosts a mineral exhibition on August 15, 16 and 17. Come and admire fossils, jewels and meteorites.

Exhibition and sale from 10 a.m. to 7 p.m. Free admission.

German :

Im Salle In’Ox in Langeais findet am 15., 16. und 17. August eine Mineralienausstellung statt. Bestaunen Sie Fossilien, Schmuck und Meteoriten.

Ausstellung Verkauf von 10 bis 19 Uhr.Eintritt frei.

Italiano :

La Salle In’Ox di Langeais ospiterà una mostra di minerali il 15, 16 e 17 agosto. Venite ad ammirare fossili, gioielli e meteoriti.

Esposizione e vendita dalle 10.00 alle 19.00. Ingresso libero.

Espanol :

La Salle In’Ox de Langeais acoge los días 15, 16 y 17 de agosto una exposición de minerales. Venga a admirar fósiles, joyas y meteoritos.

Exposición y venta de 10.00 a 19.00 h. Entrada gratuita.

