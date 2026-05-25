Minerve

MINERVE SUR LE THÈME DE L’EAU

2 Place du Monument Minerve Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

De l’eau au moulin. Nichés dans les méandres de la Cesse et de ses affluents, les vestiges des moulins rappellent le rôle fondamental de ces modestes unités de production dans la vie des communautés rurales d’autrefois.

De l’eau au moulin. Nichés dans les méandres de la Cesse et de ses affluents, les vestiges des moulins rappellent le rôle fondamental de ces modestes unités de production dans la vie des communautés rurales d’autrefois .

2 Place du Monument Minerve 34210 Hérault Occitanie +33 4 67 38 11 10

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English :

From water to mill. Nestled in the meanders of the Cesse and its tributaries, the remains of mills are a reminder of the fundamental role played by these modest production units in the life of rural communities in days gone by.

L’événement MINERVE SUR LE THÈME DE L’EAU Minerve a été mis à jour le 2026-05-25 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC