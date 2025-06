Minh Troyes en Scènes Troyes 5 juillet 2025 07:00

Minh Troyes en Scènes

2025-07-05

fin : 2025-07-05

2025-07-05

Rappeur et Beatmaker originaire de Langres (Grand Est), Minh nous livre un rap sensible et sincère tantôt à fleur de peau tantôt profond et viscéral. Il nous fait plonger dans son univers avec des prods planantes mêlant électro et samples qu’il a trouvé dans les vieux vinyles de sa mère. Il sort son premier EP, Pas tout seul , en décembre 2023, avec le collectif PVRN Records avec qui il prépare déjà de futurs projets. Minh porte désormais son EP sur scène, entouré de 3 musiciens. .

Place de l'Hôtel de ville

Troyes 10000 Aube Grand Est

