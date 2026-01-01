MINI-ATELIER A QUOI RÊVEZ-VOUS POUR ÊTRE HEUREUX ? Espace Camille Flammarion Pornichet

MINI-ATELIER A QUOI RÊVEZ-VOUS POUR ÊTRE HEUREUX ?

A quoi rêvons-nous pour être heureux ?

Ce mini-atelier a pour objectif d’aider à aller plus en profondeur dans un rêve, un projet, un désir, porté en soi, mais que l’on n’arrive pas à concrétiser pour le moment.

Un rêve ou un grand désir reflète quelque chose que l’on souhaite ardemment, au plus profond de soi-même, mais que, d’une certaine manière, on croit impossible ou difficile à atteindre.

Ce mini-atelier offert a pour objectif d’accompagner afin d’explorer plus en profondeur ce rêve (ou ce désir) que l’on n’arrive pas encore à concrétiser.

Les participants repartiront avec un outil concret pour les aider pas à pas à comprendre pourquoi ce rêve ne se concrétise pas et ils placeront des actions pour aller vers ce qu’ils veulent, par amour pour eux.

Animé par Sonia Justin-Garnier, de Graine d’Optimisme, diplômée et animatrice des ateliers de 3h de l’Ecole Ecoute Ton Corps.

Informations pratiques

Où ?

Espace Camille Flammarion, salle Houat

Quand ?

Le 18 janvier

⏰ Horaires ?

De 10h45 à 11h45

L’entrée est-elle payante ?

Non, l’entrée est gratuite.

️ Faut-il réserver ?

La réservation se fait par le lien suivant www.helloasso.com/associations/joie-et-sourire/evenements/a-quoi-revez-vous-pour-etre-heureux. Places limitées. .

Espace Camille Flammarion 7 boulevard de la République Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 87 30 71 35 sonia@grainedoptimisme.fr

