Mini-atelier culinaire festif Gundershoffen mercredi 17 décembre 2025.

14 rue des Genêts Gundershoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Mercredi 2025-12-17 14:00:00

Début : Mercredi 2025-12-17 14:00:00

fin : 2025-12-17 18:00:00

2025-12-17

Découvrez des idées d’apéros créatives et faciles à reproduire, à base de l’incontournable bretzel revisitée en version chic & festive. Sur inscription.

En famille ou entre amis, venez découvrir des idées d’apéros créatives et faciles à reproduire, à base de l’incontournable bretzel revisitée en version chic & festive. Ambiance chaleureuse, astuces de présentation, et dégustation conviviale seront au rendez-vous. Selon l’affluence, participation active ou démo avec dégustation.

Accessible à tout public, offert après la visite de La Fabrique à Bretzels lors de votre passage au Bretzel’Bar ! .

14 rue des Genêts Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 07 16 75 info@lafabriqueabretzels.fr

English :

Discover creative and easy-to-reproduce aperitif ideas, based on the essential pretzel revisited in a chic & festive version. Registration required.

German :

Entdecken Sie kreative und leicht nachzumachende Ideen für Aperitifs auf der Grundlage der unumgänglichen Brezel, die in einer schicken & festlichen Version neu interpretiert wird. Nach Anmeldung.

Italiano :

Scoprite idee creative e facili da riprodurre per l’aperitivo, basate sull’essenziale pretzel rivisitato in versione chic e festosa. È richiesta la registrazione.

Espanol :

Descubra ideas de aperitivo creativas y fáciles de reproducir, basadas en el esencial pretzel revisitado en una versión chic y festiva. Inscripción obligatoria.

