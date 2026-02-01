Mini-atelier rigolo Le jardin aquatique Aqua ça serre ? Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine
Caudebec-en-Caux Avenue Winston Churchill Rives-en-Seine Seine-Maritime
Début : 2026-02-18 10:00:00
fin : 2026-02-18 11:00:00
2026-02-18
Pour les 3-6 ans
Les plantes aussi aiment se baigner ! Les enfants viennent découvrir ce qui pousse sous l’eau, à la surface ou sur les bords de Seine ! .
+33 2 35 95 90 13 musees@cauxseine.fr
