Mini-atelier rigolo Le jardin aquatique Aqua ça serre ? Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine

Mini-atelier rigolo Le jardin aquatique Aqua ça serre ?

Caudebec-en-Caux Avenue Winston Churchill Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 10:00:00

fin : 2026-02-18 11:00:00

Date(s) :

2026-02-18

Pour les 3-6 ans

Les plantes aussi aiment se baigner ! Les enfants viennent découvrir ce qui pousse sous l’eau, à la surface ou sur les bords de Seine ! .

+33 2 35 95 90 13 musees@cauxseine.fr

English : Mini-atelier rigolo Le jardin aquatique Aqua ça serre ?

