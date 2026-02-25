Mini-atelier rigolo Sel-Fish Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine
Mini-atelier rigolo Sel-Fish
Caudebec-en-Caux Avenue Winston Churchill Rives-en-Seine Seine-Maritime
Début : 2026-04-15 10:00:00
fin : 2026-04-15 11:00:00
Date(s) :
2026-04-15
Pour les 3-6 ans
Dans la Seine, y-a-t-il des poissons ? D’ailleurs, comment font-ils pour respirer sous l’eau ? Estce qu’ils peuvent sentir des odeurs ou écouter des bruits ? A quoi servent leurs écailles ? Est-ce que les poissons parlent ? Et surtout, est-ce qu’il y a des requins dans notre fleuve ? Les enfants auront les réponses à toutes ces questions grâce à des expériences et découvriront toute la vie secrète des poissons. .
Caudebec-en-Caux Avenue Winston Churchill Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 90 13 musees@cauxseine.fr
