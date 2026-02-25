Mini-atelier rigolo Sel-Fish Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine

Mini-atelier rigolo Sel-Fish

Caudebec-en-Caux Avenue Winston Churchill Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 10:00:00

fin : 2026-04-15 11:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Pour les 3-6 ans

Dans la Seine, y-a-t-il des poissons ? D’ailleurs, comment font-ils pour respirer sous l’eau ? Estce qu’ils peuvent sentir des odeurs ou écouter des bruits ? A quoi servent leurs écailles ? Est-ce que les poissons parlent ? Et surtout, est-ce qu’il y a des requins dans notre fleuve ? Les enfants auront les réponses à toutes ces questions grâce à des expériences et découvriront toute la vie secrète des poissons. .

Caudebec-en-Caux Avenue Winston Churchill Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 90 13 musees@cauxseine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mini-atelier rigolo Sel-Fish

L’événement Mini-atelier rigolo Sel-Fish Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme